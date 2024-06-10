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サーフゴーex SAR 2枚セット
商品番号 D37377661183
商品名

サーフゴーex SAR 2枚セット
ブランド名 Dankle
特別価格 税込 2,729 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種別···シングルカードレアリティ···SAR自引きしたものと、オリパから当てたもののセットになりますお得に手に入れたい方是非！比較的綺麗ですが、完品をお求めの方はご遠慮ください参考にカードラッシュ様の画像もご覧下さい返品は受け付けておりません
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