サーフゴーex SAR 2枚セット

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種別···シングルカードレアリティ···SAR自引きしたものと、オリパから当てたもののセットになりますお得に手に入れたい方是非！比較的綺麗ですが、完品をお求めの方はご遠慮ください参考にカードラッシュ様の画像もご覧下さい返品は受け付けておりません