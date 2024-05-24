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- 269 菊池翠峰 六瓢 共箱 掛け軸 純国産 季節画 桐箱付
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商品詳細
菊池翠峰 掛け軸 共箱 二重箱 画題 「六瓢」真筆証明書付き 東洋美術会 菊池翠峰青い瓢箪が秋の訪れを感じさせ青々しい瓢箪がとても美しく花鳥画掛け軸が穏やかな心を空間を作る掛軸です。六つの瓢箪「六瓢」は無病息災に通じ、夫婦雀は難を啄ばむという。江戸時代より盛んに描かれております。サイズ 横54.4cm縦 約187cm裏面シミあり共箱 箱割れ少々あり 経年のシミ等ご理解下さい。
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269 菊池翠峰 六瓢 共箱 掛け軸 純国産 季節画 桐箱付 - 書
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