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KORG d1200mkⅡ 本体のみ
商品番号 Y25656579883
商品名

KORG d1200mkⅡ 本体のみ
ブランド名 Yswirl
特別価格 税込 2,055 円
在庫状況 あり

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商品詳細

KORGd1200mkⅡ電源コードがありませんので動作確認してません。ジャンク品扱いでお願いします本体のみ現状品
http://narcologia.ru/goods/conception224057.html
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