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ポケモンカード151 AR 18種 コンプリート
商品番号 B29096055673
商品名

ポケモンカード151 AR 18種 コンプリート
ブランド名 Bankle
特別価格 税込 3,199 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカード151AR18種コンプリート・フシギダネ・フシギソウ・ヒトカゲ・リザード・ゼニガメ・カメール・キャタピー・ピカチュウ・ヤドキング・コダック・ニョロゾ・ゴーリキー・モンジャラ・バリヤード・オムナイト・カビゴン・ハクリュー・ミュウツー即スリーブで保管しています。初期傷気にされる方はご遠慮ください。トラブル防止のためプレイ用とお考えください。折れ、濡れ防止をして発送致します。
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