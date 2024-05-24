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商品詳細
画像の通り、買った当初からの初期傷があり。それ以外は目立った傷・汚れ等は無し。プレイ用としてお使いください。カードは未使用。折れ濡れ対策をしてお送りします。
http://narcologia.ru/goods/cotton29561.html
http://narcologia.ru/goods/enquire14689.html
http://narcologia.ru/goods/composite439454.html
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ふりそで SR(s11a 082/068) 上品 www.coopetarrazu.com
ポケカ ふりそでSR 非売品 www.gold-and-wood.com
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