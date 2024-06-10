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商品詳細
種別···シングルカードレアリティ···SR七枚目の写真に一つ「小さな」白かけがあるだけで他には白かけや傷はなく、可愛いカヒリがより綺麗に見れると思います。購入のご検討よろしくお願いいたします。少しの値下げは出来ます。（気分）なにか気になることや質問などあったら気軽に聞いてくださったら助かります。即購入OK
http://narcologia.ru/goods/Adder471975.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual844946.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney870449.html
カヒリ SR
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