銀軸キーボード　HERMES E3 JPN

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商品詳細
HERMESE3JPN半年ほど前に購入したんですが、他のキーボードを買ったため出品いたします。使用期間は2ヶ月ほどです。キーキャップが2つありません。動作確認をし、何も問題ありませんでした。#キーボード #銀軸 #ゲーミングキーボード#銀軸キーボード
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