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銀軸キーボード　HERMES E3 JPN
商品番号 D81260034159
商品名

銀軸キーボード　HERMES E3 JPN
ブランド名 Dswirl
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

HERMESE3JPN半年ほど前に購入したんですが、他のキーボードを買ったため出品いたします。使用期間は2ヶ月ほどです。キーキャップが2つありません。動作確認をし、何も問題ありませんでした。#キーボード　#銀軸　#ゲーミングキーボード#銀軸キーボード
http://narcologia.ru/goods/evaporation909624.html
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