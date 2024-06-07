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- 【直筆サイン入り】常闇トワ活動3周年記念グッズセット 数量限定ver.
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商品詳細
新品未使用品です。即購入可能。〈セット内容〉・記念グッズ3種・特典：常闇トワ直筆サイン＆箔押し複製メッセージ入り「灸場メロ描き下ろしポストカード」◇記念グッズ・キャンバスボード イラスト：灸場メロ サイズ：約H24×W33ⅽm 素材：綿・ポリエステル・木・常闇トワモチーフタオル サイズ：約H34×W87㎝ 素材：ポリエステル・ナイロン・ビビスマホリング サイズ：約H30×W39mm 素材：亜鉛合金・鉄ホロライブHololive
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