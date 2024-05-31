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吉野北人 ツナゲキズナ パネル
商品番号 F16806631023
商品名

吉野北人 ツナゲキズナ パネル
ブランド名 Fswirl
特別価格 税込 3,377 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ツナゲキズナのタワーレコードで展示されていたパネルになります！左側に小さな凹凸があります。(受け取った時点でこの状態でした)受け取ってから丁寧に保管して一度も取り出しておりません。また、凹凸部分のお写真ありますのでご確認お願いいたします！その他質問事項ありましたらコメントよろしくお願いいたします！神経質な方はご購入お控えください。
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http://narcologia.ru/goods/perpetual743146.html
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