吉野北人 ツナゲキズナ パネル

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商品詳細
ツナゲキズナのタワーレコードで展示されていたパネルになります！左側に小さな凹凸があります。(受け取った時点でこの状態でした)受け取ってから丁寧に保管して一度も取り出しておりません。また、凹凸部分のお写真ありますのでご確認お願いいたします！その他質問事項ありましたらコメントよろしくお願いいたします！神経質な方はご購入お控えください。
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