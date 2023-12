吉野北人 ツナゲキズナ パネル

ツナゲキズナのタワーレコードで展示されていたパネルになります!左側に小さな凹凸があります。(受け取った時点でこの状態でした)受け取ってから丁寧に保管して一度も取り出しておりません。また、凹凸部分のお写真ありますのでご確認お願いいたします!その他質問事項ありましたらコメントよろしくお願いいたします!神経質な方はご購入お控えください。



