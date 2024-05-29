専用 ドラゴンクエストボトルキャップ

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商品詳細
ドラゴンクエストボトルキャップのまとめセットです。内容は写真のとおりです。ほとんど飾らず保管していたので、綺麗な状態かと思います。複数シリーズから出品しています。関連するミニカタログをおまけでお付けします。ドラキーマ・イエティ・キラーアーマー・ももんじゃ・つかいま・ダンスニードル・スライム・ももんじゃ・ミニデーモン・ピサロナイト・・・綺麗ではあるものの、中古であること、気づいてない傷等の不具合の可能性があることをご理解の上、ご検討ください。#ドラゴンクエスト#ドラクエ#スクエニ#スライム#フィギュア#ペットボトル#メタリックモンスターズギャラリー
http://narcologia.ru/goods/procurement341033.html
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