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専用 ドラゴンクエストボトルキャップ
商品番号 G26486148889
商品名

専用 ドラゴンクエストボトルキャップ
ブランド名 Gswirl
特別価格 税込 2,294 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ドラゴンクエストボトルキャップのまとめセットです。内容は写真のとおりです。ほとんど飾らず保管していたので、綺麗な状態かと思います。複数シリーズから出品しています。関連するミニカタログをおまけでお付けします。ドラキーマ・イエティ・キラーアーマー・ももんじゃ・つかいま・ダンスニードル・スライム・ももんじゃ・ミニデーモン・ピサロナイト・・・綺麗ではあるものの、中古であること、気づいてない傷等の不具合の可能性があることをご理解の上、ご検討ください。#ドラゴンクエスト#ドラクエ#スクエニ#スライム#フィギュア#ペットボトル#メタリックモンスターズギャラリー
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