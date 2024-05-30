elektron Digitone DTN-1

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商品詳細
使用頻度が少なかったため出品いたします。CO5MA→https://www.youtube.com/@CO5MAのプリセットが追加で入っています。機材の扱いは丁寧な方なので美品だと思います。アダプター、元箱、説明書付きエアキャップに包んで発送いたします。#elektron#DigitoneDTN_1種類···キーボード・シンセサイザー
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