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青貝塗　香合　つぼつぼ　螺鈿師　武蔵川建三　氏作　共箱入
商品番号 P24433163362
商品名

青貝塗　香合　つぼつぼ　螺鈿師　武蔵川建三　氏作　共箱入
ブランド名 Pswirl
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。サイズ4.5㎝角　高さ3㎝栞、宇金布、木箱付きです。
http://narcologia.ru/goods/reproduce698555.html
http://narcologia.ru/goods/composite676554.html
http://narcologia.ru/goods/Adder791275.html
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