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【良品】ヤマハ ギターアンプ GA15II ヘッドホン端子付き
商品番号 K82171213309
商品名

【良品】ヤマハ ギターアンプ GA15II ヘッドホン端子付き
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 3,502 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◆商品の状態◆動作確認済み。通常使用によるスレがあります。ドライブ\u0026クリーンの2チャンネル仕様練習用に最適な小型アンプAuxin機能を使ってセッション形式での練習が可能◆メンテナンス項目◆簡易清掃済み。◆付属品◆・取扱説明書★確認必須事項★※中古品であるため汚れ、変色、くすみ、傷、擦れなどある場合がございます。画像を参照の上、御入札下さい。※商品はスマートフォンで撮影しております。色合いや状態が実物とは異なる場合がございます。※付属品は写真に掲載されているものが全てとなります。付属品の欠品等ご不明な点が御座いましたらご確認、ご質問はご入札前にお問い合わせ下さい。※商品状態の感じ方には個人差がありますので、“中古品”という事をご理解いただき、神経質な方の入札はご遠慮ください。ご不明な点は入札前にご遠慮なくご質問下さい。分かる範囲でお答えいたします。ご了承の上、御入札の程宜しくお願い致します。※プチプチなどに包んでの梱包を行います。※こちらの商品は1点物となります。※他サイトへの併売を行なっている為、予告無く商品が削除される場合がありますので、ご注意ください。
http://narcologia.ru/goods/recommended301190.html
http://narcologia.ru/goods/ordering357179.html
http://narcologia.ru/goods/cotton841261.html
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