男闘呼組 日比谷野音 35th Anniversary Tシャツ（XLサイズ）

ご覧いただきましてありがとうございます。8/26に日比谷野外音楽堂で行われた、男闘呼組のライブで購入したTシャツになります。アンコールではメンバーも着用していました。サイズはXLサイズになります。新品未開封品になりますが、発送は半分に折りたたんでの発送となりますので、ご了承ください。



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