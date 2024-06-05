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- 男闘呼組 日比谷野音 35th Anniversary Tシャツ（XLサイズ）
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商品詳細
ご覧いただきましてありがとうございます。8/26に日比谷野外音楽堂で行われた、男闘呼組のライブで購入したTシャツになります。アンコールではメンバーも着用していました。サイズはXLサイズになります。新品未開封品になりますが、発送は半分に折りたたんでの発送となりますので、ご了承ください。
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http://narcologia.ru/goods/assessor435203.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper699109.html
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