ポケモンカード　クレイバースト　30パック　1ボックス分

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同じ箱の未開封30パックです。目の前でシュリンクに切れ込み入れられたので間違いなく同じ箱のものなので、高レア枠残ってます。以前販売した未開封品から、当たり報告も頂いております。送料の関係で箱はつきません。発送方法はゆうゆうメルカリ便からくらくメルカリ便で、こちらの状況に応じて早く発送できる方に購入後でも変更しまので、もし指定ある場合は購入前に言ってください。1箱1BOX