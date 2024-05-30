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商品詳細
フラのスクールで購入しましたが1ヶ月ほどしか使用していません。一つマラカスにヒビが入り、アロンアルファで埋めて使用しておりました。（写真5枚目参照）もう片方に比べて少し音が高い気がします。ウリウリに詳しくありませんがご質問頂けましたら分かる範囲でお答えいたします。箱に緩衝材で埋めた上で発送予定です。私同様、破損等の原因で片方だけお求めの方はお値下げいたします。※自宅保管のused品ですので神経質な方はご遠慮ください。
http://narcologia.ru/goods/browse595891.html
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