  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
ウリウリ
商品番号 S27550827779
商品名

ウリウリ
ブランド名 Sswirl
特別価格 税込 2,775 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

フラのスクールで購入しましたが1ヶ月ほどしか使用していません。一つマラカスにヒビが入り、アロンアルファで埋めて使用しておりました。（写真5枚目参照）もう片方に比べて少し音が高い気がします。ウリウリに詳しくありませんがご質問頂けましたら分かる範囲でお答えいたします。箱に緩衝材で埋めた上で発送予定です。私同様、破損等の原因で片方だけお求めの方はお値下げいたします。※自宅保管のused品ですので神経質な方はご遠慮ください。
http://narcologia.ru/goods/browse595891.html
http://narcologia.ru/goods/tenet525663.html
http://narcologia.ru/goods/pompous294223.html
ウリウリ
ウリウリ 一体型
ウリウリ
ウリウリ赤黄 2本セット Sサイズ（着脱式）【アロハギフトのフラ楽器】-アロハギフト／ハワイアンジュエリー＆フラ楽器専門店
ウリウリ
ウリウリ（フラ楽器）｜フラとハワイアンスタイル専門店 ララフラ
ウリウリ
ウリウリ (`uli`uli) | ポーマイフラスタジオ
ウリウリ
ウリウリ一体型 Sサイズ・楽器 - 【パウスカートショップ】 フラダンス ...
ウリウリ
ウリウリ　(一体型)
ウリウリ
ウリウリ一体型 Mサイズ・楽器 - 【パウスカートショップ】 フラダンス ...
ウリウリ
フラダンス楽器やタヒチアン用品の通販 ウリウリ【赤/黄色/脱着不可】
ウリウリ
フラダンス楽器やタヒチアン用品の通販 ウリウリ【青/白/脱着不可】
ウリウリ
set-109-uc-i　ウリウリカバー一体型
ウリウリ
ウリウリ 取り外し型 フラダンス | labiela.com
ウリウリ
ウリウリイラスト｜無料イラスト・フリー素材なら「イラストAC」
ウリウリ
ウリウリ美品(着脱式)ケース付き 【即納&大特価】 49.0%割引 www ...
ウリウリ
ウリウリキャップ スイートアロハ
ウリウリ
フラダンス ウリウリ 大 着脱式 【35％OFF】 www.coopetarrazu.com

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru