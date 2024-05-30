長尾謙杜　アクリルスタンド

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商品詳細
なにわ男子 長尾謙杜第一弾アクスタ2、3回使用済みですが、目立った傷や汚れ等ございません。暗所で保存しておりました。素人管理ですので神経質な方はご遠慮下さい。人気グループ···なにわ男子グッズ種類···アクリルスタンド(アクスタ)#なにわ男子#長尾謙社#アクスタ
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