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ホロライブ 獅白ぼたん 2021 誕生日記念 直筆サイン ポストカード
商品番号 R82836221489
商品名

ホロライブ 獅白ぼたん 2021 誕生日記念 直筆サイン ポストカード
ブランド名 Rswirl
特別価格 税込 6,468 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ホロライブプロダクション所属「獅白ぼたん」の誕生日記念獅白ぼたん直筆サイン入り「トマリ先生描き下ろしポストカード」１点丁寧に発送いたします。
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