新品 未使用 送料無料 初心者セット 4/4 バイオリン ヴァイオリン

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【商品説明】初心者の方でもすぐに演奏できる安心のセット内容です☆どなたでも気軽にはじめていただけます‼︎軽量で持ち運びが便利です(^^)高品質で環境に優しい素材で作られます‼︎練習用、本番にも、使い勝手がいいです（≧∇≦）駒とボディがしっかりと接地することにより弦の振動がボディに伝わり、時に繊細で時に迫力のある、ヴァイオリンならではの美しい音色を奏でることが出来ます‼︎あご当てのカーブはあごに優しくフィットしており、長時間の演奏時にも負担・疲労を軽減します(^^)※沖縄と北海道は、追加送料ならびに配送方法が、変更になりますm(__)m専用ページへと変更致しますので、コメントくださいm(__)m練習用バイオリンバイオリンセットケース弓4/4バイオリン用アクセサリ高級ゴージャス海外バイオリンケース付き