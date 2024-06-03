たまごっち　BTTM　FANTASTICS　中島颯太

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます⭐️FANFANFANTASTICSの限定商品です。新品未開封となります。一度人手に渡った物であり、保管による箱の初期傷等にご理解頂ける方のみご購入をお願いいたします。その他ご不明点がございましたら、お気軽にご連絡ください！#たまごっち#FANTASTICS
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