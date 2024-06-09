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- 【値下げ！！】SABIAN AAX 10\" splash
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商品詳細
値下げしました！ご検討宜しくお願いします^^SABIANAAX10インチ スプラッシュシンバルの出品です^^使用感は経年並みにありますが、大きな傷や汚れ、ヒビ割れ、キーホール、歪み等は無いと思います^^この商品自体は絶版の物かと思いますが、現行モデルは16,200円くらいの物だと思います^^音量 ★★明るさ ★★★サスティン ★★レスポンス ★★★★★ピッチ ★★★是非お買い求めください！即購入OKです！他にもシンバル出品しています^^こちらも是非ご覧ください^^#Machiシンバル種類...クラッシュシンバル
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