【値下げ！！】SABIAN AAX 10\

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値下げしました！ご検討宜しくお願いします^^SABIANAAX10インチ スプラッシュシンバルの出品です^^使用感は経年並みにありますが、大きな傷や汚れ、ヒビ割れ、キーホール、歪み等は無いと思います^^この商品自体は絶版の物かと思いますが、現行モデルは16,200円くらいの物だと思います^^音量 ★★明るさ ★★★サスティン ★★レスポンス ★★★★★ピッチ ★★★是非お買い求めください！即購入OKです！他にもシンバル出品しています^^こちらも是非ご覧ください^^#Machiシンバル種類...クラッシュシンバル