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【値下げ！！】SABIAN AAX 10\
商品番号 U78817711427
商品名

【値下げ！！】SABIAN AAX 10\" splash
ブランド名 セイビアン
特別価格 税込 2,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

値下げしました！ご検討宜しくお願いします^^SABIANAAX10インチ　スプラッシュシンバルの出品です^^使用感は経年並みにありますが、大きな傷や汚れ、ヒビ割れ、キーホール、歪み等は無いと思います^^この商品自体は絶版の物かと思いますが、現行モデルは16,200円くらいの物だと思います^^音量　　　　　★★明るさ　　　　★★★サスティン　　★★レスポンス　　★★★★★ピッチ　　　　★★★是非お買い求めください！即購入OKです！他にもシンバル出品しています^^こちらも是非ご覧ください^^#Machiシンバル種類...クラッシュシンバル
http://narcologia.ru/goods/Sydney615249.html
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