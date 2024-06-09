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- 【戦姫絶唱シンフォギアXV】 藤本さとる 直筆サイン入り複製原画 額縁
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商品詳細
商品の確認の為に保護シートを剥がした以外は購入時のままの美品です。壁に1度掛けましたが傷は一切ありません。藤本さとる監督の直筆サイン入りとなっています。今では手に入らない貴重な品物となっております。丁寧な包装をして送付致します。即購入OK値下げ要相談
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