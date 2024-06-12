佐藤琢磨　直筆サイン　キャップ　☆レア☆ F1 HONDA

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☆レア☆佐藤琢磨 F1時代 HONDA直筆サイン キャップ佐藤琢磨、F1時代のファンクラブミーティングにて抽選で当たり、ご本人から壇上で手渡しで頂いたものです。2004年か2005年だったと記憶してます。「TakumaClubMeeting」とあります。仕舞い込んでいたのを忘れておりました。15〜6年間ビニール袋に入れ自宅保管しておりましたので、ところどころに黄ばみがありますが非常にレアなものです。状態にご納得いただける方、佐藤琢磨ファンの方、よろしくお願いします。#佐藤琢磨 #F1#直筆サイン #キャップ