- ホーム
- >
- おもちゃ・ホビー・グッズ
- >
- タレントグッズ
- >
- スポーツ選手
- >
- 佐藤琢磨 直筆サイン キャップ ☆レア☆ F1 HONDA
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
☆レア☆佐藤琢磨 F1時代 HONDA直筆サイン キャップ佐藤琢磨、F1時代のファンクラブミーティングにて抽選で当たり、ご本人から壇上で手渡しで頂いたものです。2004年か2005年だったと記憶してます。「TakumaClubMeeting」とあります。仕舞い込んでいたのを忘れておりました。15〜6年間ビニール袋に入れ自宅保管しておりましたので、ところどころに黄ばみがありますが非常にレアなものです。状態にご納得いただける方、佐藤琢磨ファンの方、よろしくお願いします。#佐藤琢磨 #F1#直筆サイン #キャップ
http://narcologia.ru/goods/reinforcement373599.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic983112.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit26986.html
佐藤琢磨 直筆サイン キャップ ☆レア☆ F1 HONDA
佐藤琢磨 直筆サイン キャップ ☆レア☆ F1 HONDA
佐藤琢磨 直筆サイン キャップ ☆レア☆ F1 HONDA
佐藤琢磨 直筆サイン キャップ ☆レア☆ F1 HONDA
佐藤琢磨 直筆サイン キャップ ☆レア☆ F1 HONDA
佐藤琢磨 直筆サイン キャップ ☆レア☆ F1 HONDA
佐藤琢磨 直筆サイン キャップ ☆レア☆ F1 HONDA
佐藤琢磨 直筆サイン キャップ ☆レア☆ F1 HONDA
佐藤琢磨 直筆サイン キャップ ☆レア☆ F1 HONDA
佐藤琢磨 直筆サイン キャップ ☆レア☆ F1 HONDA
佐藤琢磨 直筆サイン キャップ ☆レア☆ F1 HONDA
佐藤琢磨 直筆サイン キャップ ☆レア☆ F1 HONDA
佐藤琢磨 直筆サイン キャップ ☆レア☆ F1 HONDA
http://narcologia.ru/goods/reinforcement373599.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic983112.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit26986.html
佐藤琢磨 直筆サイン キャップ ☆レア☆ F1 HONDA
佐藤琢磨 直筆サイン キャップ ☆レア☆ F1 HONDA
佐藤琢磨 直筆サイン キャップ ☆レア☆ F1 HONDA
佐藤琢磨 直筆サイン キャップ ☆レア☆ F1 HONDA
佐藤琢磨 直筆サイン キャップ ☆レア☆ F1 HONDA
佐藤琢磨 直筆サイン キャップ ☆レア☆ F1 HONDA
佐藤琢磨 直筆サイン キャップ ☆レア☆ F1 HONDA
佐藤琢磨 直筆サイン キャップ ☆レア☆ F1 HONDA
佐藤琢磨 直筆サイン キャップ ☆レア☆ F1 HONDA
佐藤琢磨 直筆サイン キャップ ☆レア☆ F1 HONDA
佐藤琢磨 直筆サイン キャップ ☆レア☆ F1 HONDA
佐藤琢磨 直筆サイン キャップ ☆レア☆ F1 HONDA
佐藤琢磨 直筆サイン キャップ ☆レア☆ F1 HONDA