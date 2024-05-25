EPIPHONE レスポールジュニア ブラック 最安値

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倉庫からでてきたEPIPHONEのレスポールJrです。ブラックのボディとブラックのピックガードが最高にカッコイイ1本です。目立つ大きな傷はございませんが、バックに若干の擦り傷がございます。当方は演奏技術はございませんがアンプ接続にて音出し確認済みです。ガリやノイズはなさそうです。素人保管ですので何かしらのメンテナンス前提で中古品にご理解頂ける方のご購入をお待ちしております。#他にもギター出品してまぁす#EPIPHONE#Gibson#Fender#レスポール#レスポールジュニア