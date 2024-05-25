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EPIPHONE レスポールジュニア ブラック 最安値
商品番号 Q29233661928
商品名

EPIPHONE レスポールジュニア ブラック 最安値
ブランド名 エピフォン
特別価格 税込 11,568 円
在庫状況 あり

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商品詳細

倉庫からでてきたEPIPHONEのレスポールJrです。ブラックのボディとブラックのピックガードが最高にカッコイイ1本です。目立つ大きな傷はございませんが、バックに若干の擦り傷がございます。当方は演奏技術はございませんがアンプ接続にて音出し確認済みです。ガリやノイズはなさそうです。素人保管ですので何かしらのメンテナンス前提で中古品にご理解頂ける方のご購入をお待ちしております。#他にもギター出品してまぁす#EPIPHONE#Gibson#Fender#レスポール#レスポールジュニア
http://narcologia.ru/goods/approximate354020.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln397502.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming560292.html
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Epiphone レスポールジュニア ブラック | labiela.com
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