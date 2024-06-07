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フランソワ　ピロ　赤と白の花　カーボンランダム　肉筆画
商品番号 O77191055709
商品名

フランソワ　ピロ　赤と白の花　カーボンランダム　肉筆画
ブランド名 Oswirl
特別価格 税込 5,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

絵画の種類···油彩画・油絵形式···額縁入り主題···静物主な画材···油彩絵の具小さい作品ですが鮮やかな色彩で花が絵かがれていておすすめの作品です。
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春の花』ルノワール F6号（肉筆）

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