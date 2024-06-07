フランソワ　ピロ　赤と白の花　カーボンランダム　肉筆画

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商品詳細
絵画の種類···油彩画・油絵形式···額縁入り主題···静物主な画材···油彩絵の具小さい作品ですが鮮やかな色彩で花が絵かがれていておすすめの作品です。
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http://narcologia.ru/goods/perforce15265.html
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春の花』ルノワール F6号（肉筆）