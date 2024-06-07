林美佳里　赤絵細描　箸置き　紗綾形七宝紋　千代結び

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簡易包装ゆうパケットポストミニで発送予定種類···その他 食器九谷焼 赤絵細描 若手人気作家 林美佳里先生の箸置きです！デパートにて正規購入のワンオーナー品です。紙箱と作歴が付きます。小品のため桐箱は初めからありません。※紙箱が純正品です。伝統的な紗綾形に七宝紋素地は千代結びの形をしていて大変縁起が良いです。ハレの日はもちろん毎日の食事に彩りが出ると思います。コレクションにいかがでしょうか？林美佳里先生は赤絵細描の巨匠 福島武山先生の元で内弟子として修行されたのち独立されました。福島武山一門展でも人気の若手作家として注目されています。同時代の弟子に吉村茉莉先生、河端理恵子先生、見附正康先生、架谷庸子先生、礼子先生がいます。織田恵美先生の後任として武山先生をサポートするほどの実力派です。状態、付属品画像参考ください。※撮影用の座布団はつきません。整理処分につき返品・返金ご勘弁ください。中古品にご理解ある方の購入お待ちしております。こちらのプロフ欄もご参考ください。#月の色#赤絵細描#林美佳里#福島武山#吉村茉莉#河端理恵子#架谷庸子#見附正康#織田恵美#福島礼子#福島武山一門展#九谷焼#伝統工芸品#石川県