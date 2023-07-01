BE:FIRST BGB ジュノン アクスタ モバスタ

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商品詳細
byegoodbye・アクリルスタンド開封済み外袋無し・モバイルスタンド未開封アクリルスタンドは美品かと思いますが細部まで気にされる方はご購入をお控え下さい。セットでお願いします。BGBジュノントレカA＋500円で追加可能です。他の出品と同梱で400円引き致します。ご希望あればコメントください。CDプレゼントありプロフィールご覧下さい。
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