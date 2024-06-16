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TAMA MDH14-10,MDH14S-10 (スネア フープ)
商品番号 J99355073152
商品名

TAMA MDH14-10,MDH14S-10 (スネア フープ)
ブランド名 Jswirl
特別価格 税込 3,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TAMAの14インチ10テンション用ダイキャストフープ、MDH14-10とMDH14S-10のセットです。【商品内容】写真にあるモノのみとなります。・フープ(上)×1・フープ(下)×1【商品状態】未使用、開封品です。【出品理由】TAMAの外面当たりスネアに試そうと思い購入しましたが、そのスネアにはスナッピーガードが必要であったため、使わないまま保管してありました。今後使う予定は無いため出品します。【その他】質問等がありましたら、お気軽にコメント欄まで！
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