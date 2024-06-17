Hanaleiハナレイ ウクレレ HTK-100/SRD

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商品詳細
島村楽器ブランド「Hanalei」のウクレレです。舟型(ホロカイボディ)初心者でも演奏しやすいと思います。ソフトケース付きです。目立つキズ・汚れありません経年と自宅保管になりますので、神経質な方はご遠慮ください。
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http://narcologia.ru/goods/smear3204.html
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