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Hanaleiハナレイ ウクレレ HTK-100/SRD
商品番号 J56384693653
商品名

Hanaleiハナレイ ウクレレ HTK-100/SRD
ブランド名 Jankle
特別価格 税込 1,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

島村楽器ブランド「Hanalei」のウクレレです。舟型(ホロカイボディ)初心者でも演奏しやすいと思います。ソフトケース付きです。目立つキズ・汚れありません経年と自宅保管になりますので、神経質な方はご遠慮ください。
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