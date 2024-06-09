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商品詳細
ご覧くださり、ありがとうございます。以前、某サイトから購入しました。嵐のサイン入り色紙。シミや汚れがあるのと、ご本人達の直筆かを証明するものがないので、低価格での販売とさせていただいております。グッズ種別···色紙宜しくお願いします。
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