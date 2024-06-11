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AIR FRANCE エールフランス A380 飛行機 航空機 模型
商品番号 D96314451246
商品名

AIR FRANCE エールフランス A380 飛行機 航空機 模型
ブランド名 Dswirl
特別価格 税込 3,499 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エールフランスA380-800型機GeminiJets製　1/400スケールモデル重厚感のある模型です！古いものです。中身の航空機には問題ないと思いますが、外箱には劣化、日焼けなど有ります。ご理解の上、ご検討くださいmmお値下げ❌エアバスA380-8001:400飛行機航空機プラモデルフィギュア
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