299Y 早い者勝ち【美品】フォトジェニック ギターベース兼用アンプ 送料無料

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管理番号0★★ご挨拶★★生活家電販売実績1万台突破当店商品は全て【送料込】でご対応しております。清掃は女性スタッフが専属で丁寧に仕上げております。メーカーフォトジェニック型番PG-10★商品詳細★動作確認済みでガリやノイズも見受けられませんでした(^o^)状態もよく良品だと思います♪★女性ショップオーナーだからこそできること★女性目線の【清潔】【安心】【信用】を一番大切に商品を販売致します★安心の約束♪1.清掃は入念に2.梱包は厳重に3.発送は最短即日当ショップでは上記事項をお約束致します！★★発送地域★★★★【離島】は対応できません。★★★あくまで、中古品ですので、落ちない汚れ、スレ、小傷もあるジャンルの家電もありますので、神経質な方は購入はご控えくださいませ。★安心保証★万が一壊れ、動作不良がありましたら、全額返金返品致しますのでご安心して購入してください★★その他販売商品★テレビ電子レンジオーブンレンジ炊飯器トースター掃除機ブルーレイレコーダーDVDプレーヤーブランドバッグアクセサリー★最後まで読んでいただきありがとうございます！当店では販売だけでなく、お取引後も安心して商品を使っていただけるよう努力致します(^o^)重量...2.5kg〜5kg未満幅...300mm～400mm未満高さ...200mm～奥行き...300mm～350mm未満