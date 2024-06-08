目黒蓮　アクスタ　第一弾

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます現在お取り置き中！即購入❌コメントお願いします！SnowMan SnowManアクリルスタンド アクスタ1弾 目黒蓮担降りした方より譲り受けていましたが使用していないため出品しました。お譲りしてもらうタイミングで外袋が破けてしまったということですので別の袋にて保管しておりました。神経質な方はご購入をお控えください！水濡れ防止、折れ防止をして匿名発送いたします
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