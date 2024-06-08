PRS ブラックエボニー製 トラスロッドカバー USEBNAI

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PRS用パールインレイ／ブラックエボニー製ナットからのホール中心点距離は43mm(最近のSEは45mmから43mm仕様に移行してきておりますのでご注意ください。)高級感ある十分な厚み加工、外周の球面加工など施しております。サイズはほぼ純正に準拠しており、日焼け跡など取り換え時に気にならないようになっております。出品物は写真冒頭のものとなります。比較写真は旧仕様品ですがサイズやデザインに差があることを示すものです。できるだけ現物に近い色味や反射具合を再現できるように努力しております。本品（現品）に関する所見・輝度が高い最高級の白銀パールのイーグルインレイ・色つやの良いAAAグレードのブラックエボニーを用いております・インレイに割れもなく高精度に埋め込んだ一枚です。過去、原価より値上げしての転売が数件報告されております。（特に低輝度やひび割れなどのアウトレット販売品）皆様方に置かれましてはご注意お願いいたします。また、そのようなトラブルは当方責任を負いかねます。画像にありますように、SE、USA、フロイドローズ用それぞれトラスロッドカバーのシェイプが全て異なりますので、ご注意ください。