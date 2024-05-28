高塚大夢 INI アクスタ

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商品詳細
INI高塚大夢髙塚大夢アクリルスタンド3種セットファンミポップアップアリーナツアーBREAKTHECODE新品未開封ですが、経年劣化のため外袋にシワがよっています。もう手に入らないものなので、ファンの方はぜひ！バラ売りは今のところ考えていません。別で出品しているトレカ類まとめ売りと一緒に購入頂ける場合、全て合わせて6000円で出品可能ですꕤ︎︎·͜·
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