y740 ゴージャスな特大サイズ額縁 ゴールド レリーフ ガラス板 デコラティブ

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※当店の商品写真を無断利用した転売をオークション等で確認しております。※※ご注意くださいませ※【額縁特大】■サイズ：（約） 幅70.0㎝ 高さ63.0㎝ 厚さ7.0㎝■状 態： 経年による若干の小キズや汚れがあります。 金彩剥がれや欠けがあります。（画像参照）詳細は写真でご確認ください。※神経質な方・完璧をお求めの方はご購入をお控えください。※撮影に使用した小物は付属いたしません。商品写真に関しまして、PC環境や撮影状況等により色合いが実物と若干異なる場合がございます。また、サイズに関しましても若干の誤差が生じる場合がございます。ご理解・ご了承の上でのご購入をお願い致します。【発送方法】・ゆうパック※兵庫県より発送致します。【営業時間・お休みについて】平日午前9：00～午後18：00までが営業時間となっております。土日・祝日は定休日となっております。週明け、もしくは翌平日のご連絡、商品発送になります。また長期休みの場合もございますので、ご対応が遅れることがあるかと思いますがご了承くださいますようよろしくお願い致します。【LIVINGHOUSEeclat.メルカリ店】