ポケモンカード　ANAスペシャル'99バージョン　限定　サンダーファイヤー　旧裏

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商品詳細
商品をご覧いただき、誠にありがとうございます！【商品】ANAスペシャル'99バージョンポケモンカード：サンダー、ファイヤーNo.145、No.146旧裏面◆商品の状態は添付写真にてご確認お願いします。◆写真では判断できない傷などもあるかもしれません。完美品をお求めの方、初期傷や細かな傷、へこみ等を気にされる方、神経質な方は購入ご遠慮下さい。◆誤発送防止の為、購入後に取引メッセージにて配送先を新たに指定する事はご遠慮ください。設定から元の住所の変更をお願いします。また、当方は元々指定されている配送先へ発送します。◆すり替え防止の為、返品はお受け出来ませんのでご了承ください。#ポケカ#ポケモンカード#ポケモンシール#デッキ構築#キラキラ#レア#絶版
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