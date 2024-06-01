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茶道具　染付　蓮弁文　煎茶茶碗　五客組　二代　三浦竹泉　青華　京焼　汲出　煎茶②
商品番号 O49894209823
商品名

茶道具　染付　蓮弁文　煎茶茶碗　五客組　二代　三浦竹泉　青華　京焼　汲出　煎茶②
ブランド名 Ospare
特別価格 税込 15,980 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···茶道具【サイズ】直径6.5cm高さ4cm【状態】良好　傷無し【付属品】無し【商品説明】種類···茶道具染付蓮弁文の煎茶茶碗五客セットです。二代　三浦竹泉の作品。底に平安竹泉と書かれています。
http://narcologia.ru/goods/reinforcement840199.html
http://narcologia.ru/goods/recommended486090.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture642241.html

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茶道具 染付 蓮弁文 煎茶茶碗 五客組 二代 三浦竹泉 青華 京焼 汲出 ...

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竹泉製 煎茶茶碗 ５客 | www.pituca.com.br

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