迫力ある大きめな獅子頭です横山一夢の木彫獅子です。獅子面を精巧に彫った貫禄溢れる造形です。獅子頭は、災難をくいとめ、一声で万物を畏服すると云われており、魔除、厄除けの守り神として古くから広く愛されてきました。木彫の素朴な美しさを残したまま、迫力のある金の瞳と精緻な彫刻によって仕上げられた風格溢れる逸作です。状態サイズは画像でご確認下さい正面から見て耳端から端までで約50cmあります#祭り#神社#獅子#魔除け#木彫#地車主題...仏像・神像素材...木彫



獅子頭/横山一夢造



横山 一夢 造『木彫獅子頭』 ｜骨董品買取 緑和堂



井波彫刻 横山一夢の獅子頭をお譲りいただきました｜くまねこ堂



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URA]横山一夢 作/越中井波彫/木彫純金塗獅子頭/共箱/9-8-24(検)骨董 ...



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横山一夢 木彫獅子頭】彫刻の買取実績一覧 - いわの美術



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都屋】49 井波彫刻 横山一夢「木彫 獅子頭」共箱 高さ 約27.5㎝ 幅 約 ...



オークション情報：横山 一夢 「木彫獅子頭」 | ＭＡネットショップ



横山一夢◇木彫観音菩薩立像 木彫 共箱 重要無形文化財-364-