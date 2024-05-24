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横山一夢 獅子頭
商品番号 U46234268069
商品名

横山一夢 獅子頭
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 25,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

迫力ある大きめな獅子頭です横山一夢の木彫獅子です。獅子面を精巧に彫った貫禄溢れる造形です。獅子頭は、災難をくいとめ、一声で万物を畏服すると云われており、魔除、厄除けの守り神として古くから広く愛されてきました。木彫の素朴な美しさを残したまま、迫力のある金の瞳と精緻な彫刻によって仕上げられた風格溢れる逸作です。状態サイズは画像でご確認下さい正面から見て耳端から端までで約50cmあります#祭り#神社#獅子#魔除け#木彫#地車主題...仏像・神像素材...木彫
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