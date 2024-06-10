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横山光輝ロボ　フィギュアコレクション　全5種　コンプリートセット
商品番号 D94195897156
商品名

横山光輝ロボ　フィギュアコレクション　全5種　コンプリートセット
ブランド名 バンプレスト
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

造形シリーズ···その他フィギュアシリーズ···その他造形シリーズ···その他横山光輝ロボ　フィギュアコレクションになります。全て新品未開封品となります。全5種のコンプリートセットになります。仮面ライダー仮面ライダークウガ仮面ライダーアギト仮面ライダー龍騎仮面ライダーファイズ仮面ライダー電王仮面ライダー響鬼仮面ライダーブレイド仮面ライダーキバ仮面ライダーフォーゼ仮面ライダーディケイド仮面ライダーオーズ仮面ライダーエグゼイド仮面ライダーウィザード仮面ライダーゴースト仮面ライダーカブト仮面ライダービルド仮面ライダーダブル仮面ライダー鎧武仮面ライダードライブ仮面ライダージオウ仮面ライダーゼロワン仮面ライダーセイバー仮面ライダーリバイス仮面ライダーX仮面ライダー龍騎仮面ライダーナイト仮面ライダーゾルダ仮面ライダーシザース仮面ライダー王蛇仮面ライダーガイ仮面ライダーライア仮面ライダータイガ仮面ライダーインペラー仮面ライダーオーディンオルタナティブオルタナティブ・ゼロ仮面ライダーファム仮面ライダーリュウガ仮面ライダーベルデ仮面ライダーアビスサバイブ仮面ライダーファイズ仮面ライダー555仮面ライダーカイザ仮面ライダーデルタ仮面ライダーオーガ仮面ライダーサイガライオトルーパー仮面ライダーリバイス仮面ライダーリバイ仮面ライダーバイス仮面ライダーエビル仮面ライダーデモンズカクレンジャーオーレンジャーカーレンジャーメガレンジャーギンガマンゴーゴーファイブタイムレンジャーガオレンジャーハリケンジャーアバレンジャーデカレンジャーマジレンジャーボウケンジャーゲキレンジャーゴーオンジャーシンケンジャー勇者シリーズエクスカイザーファイバードダガーンマイトガインジェイデッカーゴルドランダグオンロボット特撮ヒーロー戦隊スーパー戦隊戦隊ロボ超合金DX超合金魂DX超合金フィギュアシリーズ···その他造形シリーズ···その他特徴···ソフビ
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