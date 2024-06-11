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粉連半紙1000枚書道家だった父が高齢のため書道教室を閉じることになり、とりためていたものを出品しております。配送用の段ボールに入ったまま、粉連半紙が6箱でてきました。25年以上前の寝かせ紙になり、中国政府の製造規制がかかる前の商品で、それなりの価値があると思われます。確認のため、片側が開封してあります。ご理解頂ける方のご購入をお願いいたします。後5箱あります。同梱すれば値下げしますので、コメントにてお知らせ下さい。