八木勇征　美しい彼　アクリルスタンド　ブロマイド

アクリルスタンドのみ傷等確認のため開封しました袋空いてしまってるので、一回り大きい袋にいれてます自宅保管になりますので、ご理解頂ける方のみご購入お願い致しますm(__)m他サイトでも出品している為、ご購入の際はコメントくださいませ(⁎ᴗ͈ˬᴗ͈⁎)八木勇征FANTASTICS美しい彼清居奏人気グループ···FANTASTICSfromEXILETRIBEFANTASTICSメンバー···八木勇征グッズ種類···ポストカード



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