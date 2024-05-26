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- 印材、篆刻、遊印、落款印（文殊菩薩・普賢菩薩）
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商品詳細
二つ共非常に古い寿山芙蓉石です。サイズ：（文殊菩薩）2.7X2.7cm高さ：4.8cm印鈕：翔鹤留守卓（普賢菩薩）2.8x2.8cm高さ：3.8cm印钮：鳳凰留守卓慈悲、仏心を深く感じさせられる珍品です。非常に珍しい縁起物作品です。印钮にある彫刻は非常に細密で精巧な芸術作品です。二度と出来ない芸術精品です。蒐集品中の自慢の品です。
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