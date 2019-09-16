AAX-17FQC AAX Freq Crash 17 / Natural F…



SABIAN AAX Freq Crash 17 [AAX-17FQC] ｜イケベ楽器店



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ご覧頂きありがとうございます。SABIANFreqCrash17\"の出品です。こちら、歪みありの為、ジャンク品での取り扱いとなりますので、ご了承頂ける方のみ購入をお願い致します。リサイズや歪みを利用したスタックなどにいかがでしょうか。※別途出品しているシンバルとご一緒でお値引きも致しますので、その際はお気軽にコメントをどうぞ。【発送について】発送までお時間頂く可能性がありますので、ご了承下さい。AAX-17FQCAAXFreqCrash17/NaturalFinishSABIAN定価：¥35000#SABIAN#AAX_17FQCAAXFreqCrash17_NaturalFinish#セイビアン種類···クラッシュシンバル