弱虫ペダル 御堂筋翔 ぬいぐるみ まとめ売り

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弱虫ペダル御堂筋翔のぬいぐるみセットまとめ売りです。・もちもちマスコット×4・プチマスコット×1・1番くじラストワン賞キモキモ御堂筋翔 ×1・大江戸温泉コインケース×1・フェイスポーチ×2・ナンジャタウン猫耳ミニクッションキーホルダー×1※おまけ（2枚目）：・同人キーホルダー各種一度部屋に飾っておりましたが、その後暗所にて保管しておりました。特に目立った汚れなどもありませんがあくまで中古品たと言う事をご理解下さい。※バラ売り要相談。※他の弱ペダグッズも出品してるので、まとめてご購入頂く場合値引き可能。グッズ種類...ぬいぐるみ