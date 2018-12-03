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- 【超美品】三線 人工皮 ケース・小物付き
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商品詳細
4年ほど前に三線を始めようと購入しましたが、1回ほどしか触らず眠っておりました。購入時に付いていた小物類、ケースも付けて出品いたします。商品内容三線本体ソフトケースクロス教材DVD爪チューナー予備カラクイウマ消音ウマ替え弦#三線#琉球#沖縄土産#和楽器#初心者向け種類···三線
http://narcologia.ru/goods/procurement798233.html
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