BOOWY ファンクラブ BOOWY HUNT案内　４冊セット

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商品詳細
BOOWYのファンクラブBOOWYHUNTの入会案内の４冊セットです。当時ライブ会場で配られていました。パンフレットタイプで約42×27㎝チラシがホッチキスでとめられていて、中は白紙です。●状態・２冊の表紙に折り目がございます。(写真５、6枚目)・２冊にシミがございます。(写真7、8枚目)#Masaの音楽ページ
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