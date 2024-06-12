川端近左　唐松蒔絵姝塗ロクロ目大棗　共箱　二重箱　茶道具　薄茶器　うるみ塗



川端 近左 作 唐松蒔絵平棗 二重箱付き 川端 近左 作 唐松蒔絵平棗 二重箱付き



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サイズ：径・約7.4ｃｍ 高・約7.3ｃｍ 付属品：共箱、共布、二重箱（茶筅はつきません）発送 ：60サイズ段ボールの予定です。中古です。状態良好、無傷です。キレイです。写真撮影時に照明当てていますので、光沢あるように見えますが、実際はもう少し落ち着いたしっとりした茶色と言いますか、チョコレート色の感じです。姝という字は女へんに朱でうるみです。色の名前と思いますが、うるみ塗は江戸時代からある伝統的な漆芸のようです。なんでも侘びた風情の落ち着いた色目だということです。外見はロクロ目のうるみ塗で質素な感じですが、蓋を開けると美しい唐松の蒔絵がでてきます。このギャップにやられます。(笑)蒔絵は蓋裏と合わせの立ち上がりにあります。内は黒です。しっかりした木地の質感に美しい塗りと蒔絵のお棗です。近左さんの造りですし、お茶会で使っていただける上等のお棗です。発送は60サイズ段ボールを予定しています。どうぞよろしくお願いします。とめ3種類...茶道具装飾...蒔絵