1346❣️ KAWAI グランドピアノ ミニ　黒　品番1104

KAWAIグランドピアノミニ 黒 品番1104KAWAIグランドピアノミニ 黒【商品】◯KAWAIミニピアノ 32鍵 品番1104【商品説明】子供の心に響く美しい音色、確かな音程。おもちゃの楽器でありながら正確な表現で楽しめるのはピアノメーカーのカワイだからこそ。お子様の音への感受性を磨きます。*本物のグランドピアノのように天屋根が開くシックな32鍵の黒塗りのピアノのおもちゃです。*音源部には金属パイプを使用しているので、ほとんど音程に狂いが生じない美しい音色を奏でます。*32鍵Fスケール商品状態鍵盤の黄ばみキズ汚れなどありますが全キー良好ですので到着後直ぐにお使い頂けます。コメント返信は一切行なっておりませんので予めご了承ください。当方のプロフィールのご確認を宜しくお願い致します。#河合楽器製作所#KAWAI#ミニピアノ



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