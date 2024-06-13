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- 1346❣️ KAWAI グランドピアノ ミニ 黒 品番1104
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商品詳細
KAWAIグランドピアノミニ 黒 品番1104KAWAIグランドピアノミニ 黒【商品】◯KAWAIミニピアノ 32鍵 品番1104【商品説明】子供の心に響く美しい音色、確かな音程。おもちゃの楽器でありながら正確な表現で楽しめるのはピアノメーカーのカワイだからこそ。お子様の音への感受性を磨きます。*本物のグランドピアノのように天屋根が開くシックな32鍵の黒塗りのピアノのおもちゃです。*音源部には金属パイプを使用しているので、ほとんど音程に狂いが生じない美しい音色を奏でます。*32鍵Fスケール商品状態鍵盤の黄ばみキズ汚れなどありますが全キー良好ですので到着後直ぐにお使い頂けます。コメント返信は一切行なっておりませんので予めご了承ください。当方のプロフィールのご確認を宜しくお願い致します。#河合楽器製作所#KAWAI#ミニピアノ
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