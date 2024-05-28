マルク・シャガール エルサレムの窓 絵画 美術 芸術 額装 美術品 アート

マルク・シャガールエルサレムの窓絵画美術芸術額装美術品アートご覧頂き、ありがとうございます。購入前に、プロフィールも参照にお願いします。マルク・シャガールのエスタンプの版画です。こちらのお品は中古品です。額は経年によるの傷み、小傷、汚れがあります。経年によるシミ、ヤケがあります。箱、黄袋は傷みがあります。保護アクリル板は付属します。状態は画像を参考にされて下さい。よく画像をご確認いただき、充分ご理解、ご納得の上で、ご自身の判断で納得後にご購入をお願いします。ご不明な点がありましたら、ご購入前にコメント欄から、お問合せ下さい。古い作品ですので、些細な事を気にしない方でお願いします。あくまでも中古品になりますので完璧をお求めの方、神経質な方はご購入をお控え下さい。気になる方がおられましたら気軽にコメントお願いします。額サイズ 縦約45.5×横約38cm送料込みです。即購入、無言購入、無言進行、大歓迎です。種類···リトグラフ・石版画



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